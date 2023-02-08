Almanya'daki DİTİB camilerinde depremden etkilenenler için cuma günü Kur'an-ı Kerim okunacak

DİTİB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından DİTİB camiasının ve yardımseverlerin tek yürek olarak depremde zarar gören kardeşlerinin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirtti.





Nakdi yardımların yanı sıra okunan hatimler ile manevi destek sağlandığını vurgulayan Kuzey, “Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için Almanya genelindeki DİTİB'e bağlı 900'den fazla camide, cuma namazından yarım saat önce Kur’an-ı Kerim tilavet edilecek ve okunan hatmi şeriflerin duası yapılacak." ifadesini kullandı.





Kuzey, depremin ardından kılınacak ilk cuma namazının hutbesinde de Türkiye’de meydana gelen deprem konusunu işleyeceklerini aktararak, hayatını kaybedenler için dua edeceklerini ve cuma namazı sonrasında tüm cami derneklerinde sergi usulü nakdi yardım toplanacağını kaydetti.





Toplanan yardımlar 6 milyon avroyu aştı









Depremden zarar görenlere yardım amacıyla DİTİB'in başlattığı yardım kampanyasında toplanan miktarın bugün itibarıyla 6 milyon avroyu aştığını bildiren Kuzey, toplanan bağışların başta Türk Diyanet Vakfı (TDV) olmak üzere Türkiye’deki koordinasyon partnerlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını, amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve kontrol etmek maksadıyla heyet gönderildiğini ifade etti.





Kuzey, TDV'nin yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Almanya'dan 20 kişilik bir ekibin yola çıktığı bilgisini paylaştı.





Hasene mobil kliniği deprem bölgesine hareket etti





İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) bünyesindeki Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğine ait mobil klinik, Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmak için Bosna Hersek'ten yola çıktı.





Genel merkezi Köln kentinde olan IGMG'nin genel başkanı Kemal Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli izinleri aldıklarını ve kliniğin yola çıktığını söyledi.





Ergün, "Sağlık Bakanlığımız ile de görüşerek Bosna Hersek'teki mobil kliniğimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Doktorlarımız da Avrupa ve Almanya'dan yola çıkıyor. Allah'a hamdolsun gerekli izinleri de aldık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



