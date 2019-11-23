Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Bomba infilak ettirildi.

GÜNDEM Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu

Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OYNAT TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Akçakale'deki sınır hattından yayınlar yapan TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lıları görüntüledi. Türkiye sınırına yakın noktada toplanan grubun ellerinde PKK ve PYD'yi simgeleyen bez parçaları olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.