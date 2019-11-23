Dünya Tel Abyadda bomba yüklü araç patlatıldı İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Ambulans ve itfaiye sevk edildi: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bomba yüklü aracın patlatılmasında sonra etrafı duman kapladı.
Bomba yüklü aracın patlatılmasında sonra etrafı duman kapladı.

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Bomba infilak ettirildi.

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
GÜNDEM
Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu

  • Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
OYNAT
TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Akçakale'deki sınır hattından yayınlar yapan TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lıları görüntüledi. Türkiye sınırına yakın noktada toplanan grubun ellerinde PKK ve PYD'yi simgeleyen bez parçaları olduğu görüldü.

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı
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Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı
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Tel Abyad'da bombalı
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Saldırında 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
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