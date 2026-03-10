Yeni Şafak
Amerikalı muhafazakâr gençler: Yahudiler yaşam tarzımıza tehdit

Amerikalı muhafazakâr gençler: Yahudiler yaşam tarzımıza tehdit

04:0010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
ABD’de yayımlanan yeni bir kamuoyu araştırması, genç Cumhuriyetçi seçmenler arasında Yahudilere yönelik algıda dikkat çekici bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

Jewish Community Federation of America (Amerika Yahudi Topluluğu Federasyonu) (JCFA) tarafından yayımlanan ankete göre, ankete katılan genç Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 45’i Yahudileri “Amerikan yaşam tarzı için bir tehdit” olarak gördüğünü ifade etti. Çalışmanın sonuçları, ABD’de özellikle muhafazakâr genç seçmenler arasında İsrail ve Yahudilere yönelik tutumlarda önemli bir değişim yaşandığına işaret ediyor. Araştırmaya göre Cumhuriyetçi Parti içinde belirgin bir kuşak farkı ortaya çıkıyor. Parti içinde daha yaşlı seçmenler Yahudi toplumu ve İsrail’e güçlü destek vermeye devam ederken, genç muhafazakârlar arasında daha eleştirel ve sert söylemlerin yaygınlaştığı görülüyor. Uzmanlar, bu durumun ABD siyasetinde uzun yıllardır güçlü olan “Cumhuriyetçi Parti–İsrail yakınlığı” açısından dikkat çekici bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.



