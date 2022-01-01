Amerikalı Müslümanlar diken üstünde: İsrail köstebekleri camilere sızdı

Amerikalı Müslümanlar, 11 Eylül saldırıları sonrasında ülkede kendilerini hedef alan siyasi ve sosyal atmosferin yeniden canlanmasından endişe duyuyor. Bu endişenin kaynağı ise İsrail’le yakın ilişkiye sahip olduğu iddia edilen, aşırı sağ ve İslam karşıtı bir grubun, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi’ne (CAIR) bağlı kurumlar ve camilerde casusluk faaliyetlerinde bulunduğunun ortaya çıkması oldu. El Cezire İngilizce’nin haberine göre, 1995 yılında Steven Emerson tarafından kurulan, İslam karşıtı ağın önemli bir parçası ve kaynağı diye nitelenen Investigative Project on Terrorism (IPT) adlı aşırı sağcı grubun, CAIR’in Ohio şubesindeki ve Washington D.C.’deki merkez ofisindeki “köstebekler” aracılığıyla kurumla ilgili kritik bilgileri elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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İKİ CASUS ELE GEÇİRİLDİ

Habere göre, CAIR’in Ohio şubesinin yöneticilerinden Romin İkbal adlı şahsın, kurumla ilgili gizli bilgileri IPT ile paylaştığının ortaya çıkmasının hemen ardından, Washington’da CAIR’e bağlı bir camide görev yapan bir gönüllü çalışanın da Emerson adına para karşılığı casusluk yaptığı itirafında bulunduğu belirtildi.

Steven Emerson

İSTİHBARAT İLİŞKİSİ

Geçen salı günü CAIR, Emerson ile İsrail hükümet yetkilileri arasında olduğu iddia edilen ve Justice in Palestine (Filistin’de Adalet) adlı öğrenci grubu ile Filistinli direniş grubu Hamas arasındaki irtibatın soruşturulmasının talep edildiği e-posta yazışmalarının ekran görüntülerini paylaştı. CAIR, önceki hafta, “Emerson’ın hedefi, siyaset ve insan hakları alanlarında etkili Müslümanları hedef alarak İsrail’i korumak” açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu

Netanyahu üzerinden bağlantı

CAIR’in sorumlu yöneticisi Nihad Awad, 14 Aralık’ta, “Emerson’ın nefret grubu, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinden İsrail istihbaratına yardım ediyor ve iletişim kuruyordu” açıklamasını yaptı. Awad, karanlık iş birliğini, “İsrail hükümeti, İslam karşıtı bir grupla birlikte çalışıyordu” değerlendirmesiyle özetledi.