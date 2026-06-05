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Amerikan medyası yazdı: İran ABD'nin Katar'daki hava üssünü yok etti

Amerikan medyası yazdı: İran ABD'nin Katar'daki hava üssünü yok etti

20:275/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
AA
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İran, ABD'nin Katar'daki Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ni kullanılamaz hale getirdi.
İran, ABD'nin Katar'daki Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ni kullanılamaz hale getirdi.

ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği, İran'ın, savaşın ilk günlerinde ABD'nin Katar'daki Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ni (CAOC) füzelerle vurarak kullanılamaz hale getirdiğini yazdı. Aylık yayımlanan dergide yer alan haberde, merkezin durumuna ilişkin sorulara ABD'li yetkililer tarafından yanıt verilmediği de ifade edildi.

Virginia merkezli ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği'nin aylık çıkardığı dergide saldırı hakkında bilgi sahibi üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, ABD'nin Orta Doğu'daki hava harekatlarını 20 yılı aşkın süredir yöneten Ortak Hava Operasyonları Merkezi adı verilen komuta merkezi, İran'la savaş sırasında çok sayıda doğrudan isabet aldı.

"ABD'nin Katar'daki merkezi kullanılamaz halde"

Yetkiliye göre, İran, Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde bulunan Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ne savaşın ilk günlerinde çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve merkez kullanılamaz hale geldi.

Savaşın öncesinde İran'ın tesisi hedef alabileceğini göz önünde bulunduran ABD ordusunun savaşı başından itibaren Güney Carolina'daki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir tesisten yönettiğinin bilgisini veren yetkili, savaş öncesinde merkezdeki personelin de başka bir yere gönderildiğini aktardı.

ABD'li yetkililer sessiz

ABD yönetimi veya Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), şu ana kadar CAOC'ye verilen hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Haberde, CAOC'un CENTCOM'un hava bileşeni olan Merkez Hava Kuvvetleri'ne bağlı olduğu belirtilirken CENTCOM'un konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği ifade edildi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle duran savaş sırasında İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki askeri üslerine ve hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla 100 dalga halinde saldırılar düzenlemişti.



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