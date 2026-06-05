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Orta Doğu'da kritik temas: Avn ve Bin Selman görüştü

Orta Doğu'da kritik temas: Avn ve Bin Selman görüştü

19:385/06/2026, Cuma
AA
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la ülkesindeki gelişmeleri görüştü
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Lübnan'daki son durumu ve bölgedeki güvenlik meselelerini masaya yatırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a teşekkür etti

Görüşmede, Lübnan'daki durumun yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesindeki gerilimin önüne geçmek amacıyla sarf edilen çabalara desteği için Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Bin Selman da her zaman Lübnan'ın yanında yer aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada ise Avn ile Bin Selman'ın Lübnan'daki durum ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele aldığı kaydedildi.



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