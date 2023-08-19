Amerika'nın kuzeyi alev alev yanıyor: OHAL ilan edildi

Tüm dünyada hayat pahalılığı krizi yaşanıyor. Kanadalı bir kadın, gözyaşları içinde çektiği video ile ülkesindeki durumu anlattı. Kanada’da herkesin kapana kısılmış hissettiğini söyleyen kadın, “Eylül'de başlayacağım iyi bir iş buldum ama o işle bile yılda 40 binden az kazanıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Bugünlerde kirayı ödeyemiyorum. Çok umutsuz hissediyorum.” dedi.