Anlaşmanın ilk adımı: Haseke'de entegrasyon süreci başladı

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan uzlaşma doğrultusunda, bölgedeki silahlı unsurların entegrasyonuna yönelik sürecin resmen hayata geçirildiğini duyurdu. Ali, mutabakatın devamı olarak güvenlik güçlerinin bir sonraki aşamada Kamışlı’da konuşlandırılmasının planlandığını belirtti.
Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ali, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun Haseke il merkezine giriş yapmasının ardından basın açıklaması yaptı.
Ali, Haseke ilindeki mevcut güçlerle koordinasyon içerisinde kentin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi.
"Anlaşma maddelerinin uygulanmasının ilk adımı"
Sürecin ilk aşamasının kısıtlı bir güç ve araç sayısıyla Haseke merkezinde başladığına dikkati çeken Ali, "Haseke şehrine sınırlı sayıda güvenlik gücü ve aracıyla giriş yaptık, halk tarafından da karşılandık. Bu, Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma maddelerinin uygulanması yolundaki ilk adımdır." dedi.
Sonraki aşama Kamışlı
Nefret söyleminden uzak durulması çağrısında bulunan Ali, devlet yetkililerinin bu tür söylemleri kabul etmediğini vurguladı.
Ali, yarın Kamışlı'daki görüşmelerin ardından diğer maddelerin de uygulamaya konulacağını, bunlar arasında çeşitli yerel güçlerin, "Asayiş" birimlerinin ve denetim güçlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yapmıştı.