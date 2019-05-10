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Dünya Arakanda radikal gruplar okul ve dükkanları kundakladı
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ASYA

Arakan'da radikal gruplar okul ve dükkanları kundakladı

Arakan'da radikal gruplar okul ve dükkanları kundakladı

Myanmar'da "Stateless Rohingya" adlı internet sitesinde, Arakan eyaletindeki Kun Taing köyünde okul ve dükkanların radikal gruplar tarafından ateşe verildiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Myanmar'da radikal grupların, Arakan eyaletindeki bir köyde dükkanları ve okulları ateşe verdiği ileri sürüldü.

  • İrlanda'dan yayın yapan "Stateless Rohingya" internet sitesi, "Buthidaung kasabasına bağlı Kun Taing köyünde gece yarısı radikal gruplar tarafından çıkarılan yangında, 2 okulun tamamen yok olduğunu, 41 dükkanın da yandığını" yazdı.

Siteye konuşan, adı açıklanmayan bir Arakanlı Müslüman, "Burası Müslüman köyü. Burada nesillerdir barış içinde yaşıyoruz. Köyümüzde diğer dini grupları içtenlikle, memnuniyetle karşılıyoruz. Hiç sorun yaşamadık." dedi.

Bir görgü tanığı, yangını, kurbağa avcısı kılığındaki radikal bir grubun başlattığını iddia etti.

Haberde yer verilen 35 saniyelik videoda, köy halkının alevleri söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

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BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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