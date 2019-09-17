Arakan’daki zulme karşı kolektif hareket gerekli

Yaklaşık yüz yıldır baskı ve şiddet altında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, farklı tarihlerde defalarca katliama uğradı. 1942 yılında 150 bin kişinin öldürüldüğü katliamlar, günümüze kadar çok kez tekrarlandı. Son olarak 2012 ve 2016 yılında yaşanan olaylar, 2017 yılının Ağustos ayı itibariyle yeniden alevlendi. Dünyanın gözü önünde sistematik olarak zulüme uğrayan Arakanları Müslümanların durumuyla ilgili Ottowa Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Direktörü Prof. Dr. John Packer değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. John Packer

SOYKIRIM EKONOMİK BİR SERVET KAPANI

Myanmar’da kesinlikle şiddetli bir İslamofobi söz konusu olduğu hâlde Rohingyalıların durumunun farklı olduğunu belirten Packer, “Bu vakada dine başvuruluyor (bilhassa aşırılık yanlısı Budist rahiplerince), ancak Rohingya soykırımının tam anlamıyla veya temelde bir din meselesi olduğuna inanmıyorum. Aşırılıkçı Bamar milliyetçiliği, Rohingyaları nefret edilesi günah keçileri olarak hedefledi ve garip bir şekilde, geniş ölçekte antipati uyandıran baskıcı zorbalardan oluşan orduyu, yeni “ulus savunucularına” dönüştürdü. Bu bir çeşit sapkınlık... Sonunda, durum Rohingyalıların toprak ve mülklerinin birilerinin ellerine geçmesiyle neticelendi, bu yüzden soykırım aynı zamanda ekonomik bir servet kapanıdır” dedi.

KİM LİDERLİK EDECEK?

Rohingyalıların sayıca çok az olduğunu, güçten yoksun ve dış savunmadan mahrum olduğunu vurgulayan Packer şöyle devam etti: “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 devlet bu konuda oldukça net. Ancak bahsi geçen aynı devletlerin çoğunun konuyla hususi bir bağları veya bu meseleden somut bir çıkarları yok ve gerçek şu ki Çin, Myanmar’ı desteklediği sürece Myanmar’a karşı pozisyon alan ve eylemde bulunan devletler için bazı ekonomik riskler olacaktır. Nitekim Myanmar, yatırım ve gelişim için harika fırsatlar sunuyor ve jeostratejik mülahazalar da söz konusu. Soykırım Sözleşmesinde 152 ülke yer alıyor (Türkiye ve kendi ülkem Kanada dâhil) ve ilke olarak bir dava açmak üzere hareket etmeliler. O hâlde, BM Güvenlik Konseyi de harekete geçmeli. Ancak politik ve ekonomik bedeller ferdî devlet eylemlerinin aleyhinedir. Bu sebeple kolektif ve koordineli eylemler gerçekten gerekli… Bir ya da birkaç devlet harekete geçtiği takdirde diğerlerinin de takip edeceğine inanıyorum. Ancak soru şu; buna kim liderlik edecek?”

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Soykırım niyeti delillerle pekişti

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiği ve hükümetin Müslümanlara karşı "sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylem ve zulmünün" sürdüğünü duyurdu.

HÜKÜMET SORUMLU

BM'nin kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun, hazırladığı raporda Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylemleri ve zulmünün" sürdüğü vurgulandı. Soykırımın önlenmesi için çaba göstermeyen, soruşturmayan ve sorumluları cezalandırmayan Myanmar hükümeti Arakanlılara karşı soykırım eylemlerinden sorumlu tutuldu.

Türkiye’nin eline bakıyorlar

Packer, Türkiye’nin son birkaç yıldır Arakanlı Müslümanların sesi olduğunu ve bu konuda tutarlı bir tutum sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuda yüksek sesle konuştuğunu ve Kızılay’ın sürekli yardım gönderdiğini hatırlatan Packer, “Rohingyalılar, Türkiye’nin eline bakıyor; durumu Türkiye’ye bağlı. Türkiye’yi bu konuda daha proaktif görmek güzel olur” şeklinde konuştu.