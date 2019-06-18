Arap dünyası: Yıllar süren bir suikast operasyonu

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin Arap dünyasındaki farklı ülkelerden taziye mesajları geldi.

Ürdün'ün eski Kraliçesi Nur el-Hüseyin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı Mursi, nur içinde yat" şeklinde açıklamada bulundu.

Kuveyt Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed ed-Dellal da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Meşru bir şekilde demokratik yollarla seçilen Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah gani gani rahmet eylesin. Allah katında onun hak üzere ve sabır içinde vefat ettiğine inanıyoruz. Cenab-ı Allah'tan onu kullarının yanında cennetine kabul etmesini, ailesinin ve sevdiklerinin ecrini artırmasını niyaz ederiz." ifadelerine yer verdi.

Libya'daki Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Mursi'nin ölümünün, "yıllar süren bir suikast operasyonu" olduğunu belirterek, "Suikast, meşru yönetime darbeyle başladı sonra tecrit hücresi ve son olarak da tedavi dahil en temel hakların mahrumiyetiyle sonlandı. Mursi, bu dünyanın adaletinden, yer yüzü ve göklerin adaletine intikal etti." ifadelerini kullandı.

Tunus eski cumhurbaşkanı göz yaşlarını tutamadı

Bununla birlikte, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Muhammed Mursi'nin "bugün tarihe en geniş kapılardan geçerek girdiğini" belirterek ölümünün kararlı iradesini ve düşmanlarının onursuzluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Merzuki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mursi'ye karşı gerçekleştirilen darbe karşıtlarının toplandığı Rabia Meydanı'na atıfta bulunarak, "Eğer ki şehit cumhurbaşkanını öldürenler mutlak adaletin huzuruna çıkacakları konusunda şüphe ediyorlarsa bilsinler ki onların randevusu Rabia'da tescillendi." ifadelerini kullandı.

Merzuki ayrıca Mursi'nin vefatına ilişkin katıldığı El-Cezire televizyonunda, "Bunca yıldır yaşadığı acıları düşündükçe elimizden gelenin fazlasını yapamadığımız için üzgünüz. Allah onu ve bizleri affetsin." sözlerini sarfederken göz yaşlarını tutamadı.

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Ammari, yayınladığı mesajında başsağlığı dileyerek, "şehit Mursi'nin hayatının onu hapsedenlerden daha uzun olacağını" paylaştı.

"Tıbbi ihmal sonucunda yavaş ölüme maruz bırakıldı"

Fas eski Başbakanı Abdulilah Bankiran da yayınladığı mesajında Mursi'nin ailesine başsağlığı diledi.

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Bununla birlikte Fas’ta İslami hareket liderleri Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı üzerine taziye mesajları yayınladı.

Fas’taki büyük İslami hareketlerden biri Adalet ve İhsan Hareketince yapılan açıklamada, "Mursi’nin gıda ve tıbbi ihmal sonucunda sistematik olarak yavaş ölüme maruz bırakıldığı" kaydedildi.

Fas hükümetindeki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tebliğ ve davet kanadı "Tevhid ve Islah Hareketi" eski Başkanı Muhammed Hamdavi ise "Mursi’nin zulme karşı büyük bir sabır gösterdiğini, Allah’ın iyilik yapanların mükafatlarını zayi etmeyeceğine" ilişkin paylaşımda bulundu.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi lideri Abdurrezzak Mukri, Mursi'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

Mukri, yayımladığı taziye mesajında, "Meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin ailesi, Hürriyet ve Adalet Partisi'ndeki kardeşleri, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Mısır'ın mazlum ve meşru cumhurbaşkanına Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yine Gazze’deki Filistinli alimlerden de Mursi’nin vefatına ilişkin taziyeler ve açıklamalar yapıldı.

Gazze’deki Filistinli Alimler Birliği'nin açıklamasında “Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla İslam ve Arap dünyası, Filistin halkı, kardeş Mısır halkının başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

Mursi onurlu yaşadı, şehit öldü

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yaptığı yazılı açıklamada, Mursi'nin "ilkelerinden sapmadan, hakka bağlı kalarak şehit olduğunu" paylaştı.

Muhammed Mursi'nin ülkesi, halkı ve hakkını savunurken hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Mursi onurlu yaşadı, şehit öldü" ifadeleri kullanıldı.

Ürdün İhvan'ı da Mursi'nin ölümünden Mısır yönetiminin sorumluğu olduğunu belirtti.

OYNAT 01:08 Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, darbe öncesi katıldığı bir programda hafızalardan silinmeyecek açıklamalar yapmıştı. Mursi, 'Vatanımızın aslanlarını öldürüp de, kendinizi düşmanların köpeklerine yedirmeyin. O zaman zalim yöneticilere söylüyordum. Acaba bunu söylemeye devam edecek miyiz?' demişti. BiP'te paylaş

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OYNAT Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbecilerin kurduğu mahkeme salonunda şehit düştü. Türk Arap Medya Derneği Başkanı ve Gazeteci Turan Kışlakçı, Mursi'nin ölümüne ilişkin TVNET yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kışlakçı şunları söyledi: “Öncelikle İslam Dünyasının değil sadece bütün dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Mısır'ın 5 bin yıllık kadim tarihinde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı. Toplumun yüzde 50 oyunu alarak birinci olmuştur. Her ne kadar demokrasi kılıfı altına sığınsalar bile geçen yüzyıldaki Hitler, Mussolini'nin benzeri devlet liderlerini desteklediler. Bir zalimi, katili desteklediler. 3 Temmuz 2013 yılında bir günde 5 bin insan katleden biri Sisi. Bu coğrafyayı tebessümle, güler yüzle, makyajlı suratla köleleştiremeyecekler. Mursi'nin bugünkü şehadeti bunu gösterdi. Batı'nın iki yüzlülüğü. Avrupa Birliği'nden heyet gitmeden önce 9 genci idam etmişlerdi. Hani Avrupa Birliği idama karşı olduğunu söylüyor. Diğer ülkeleri sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat bu hainler, diktatörler, lider bozuntuları demokrasi arkasına sığınıp İslam Dünyasını köleleştirmek niyetindeler. İki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler. Mahkeme salonunda ölmüş olabilir. İlaçları verilmediği için. Dünyanın özgürlüğü için şehit olanlardan biridir.' BiP'te paylaş

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