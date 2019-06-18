Dünya İhvandan Mursi kasten öldürüldü iddiası
ORTADOĞU

Müslüman Kardeşler Teşkilatı: Mursi kasten öldürüldü

İhvan'dan 'Mursi kasten öldürüldü' iddiası

İhvan, Mısır'ın demokratik seçimlerle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kasten öldürüldüğünü ileri sürdü. İhvan tarafından yapılan açıklamada "Mursi çok ağır şartlarda hücre hapsine tutularak, tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi" ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Muhammed Mursi
Muhammed Mursi

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), tarafından Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Mursi kasten öldürülmüştür" ifadesine yer verildi.

MURSİ ÇOK AĞIR ŞARTLARDA HÜCRE HAPSİNDE TUTULDU

Açıklamada, Mursi'nin ölümü ile ilgili uluslararası bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunuldu.

  • Muhammed Mursi'nin Mısır halkının haklarını mahkeme savunduğu ve şehit olduğu ifade edilen açıklamada, "Mursi çok ağır şartlarda hücre hapsine tutularak, tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi. Ölümünden Mısır yönetimi sorumludur." ifadelerine yer verildi.

İHVAN'DAN BM'YE ÇAĞRI

İhvan, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları kuruluşlarını göreve çağırarak, Mısır'daki hapishanelerde uygulanan tıbbi ihmal yoluyla yavaş ölümlere son verilmesi için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.

  • Mısır devlet televizyonu, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" durumu ilan etmişti.

Mursi defnedildi
DÜNYA
Mursi defnedildi

Şehit edildi
DÜNYA
Şehit edildi

Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması
OYNAT 01:08
Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması
Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, darbe öncesi katıldığı bir programda hafızalardan silinmeyecek açıklamalar yapmıştı. Mursi, 'Vatanımızın aslanlarını öldürüp de, kendinizi düşmanların köpeklerine yedirmeyin. O zaman zalim yöneticilere söylüyordum. Acaba bunu söylemeye devam edecek miyiz?' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Basın mensuplarının Mısır Devrik Lideri Nuhammed Mursi'nin öldüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, 'Arabadan inerken haberi aldım maalesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler
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Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbecilerin kurduğu mahkeme salonunda şehit düştü. Türk Arap Medya Derneği Başkanı ve Gazeteci Turan Kışlakçı, Mursi'nin ölümüne ilişkin TVNET yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kışlakçı şunları söyledi: “Öncelikle İslam Dünyasının değil sadece bütün dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Mısır'ın 5 bin yıllık kadim tarihinde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı. Toplumun yüzde 50 oyunu alarak birinci olmuştur. Her ne kadar demokrasi kılıfı altına sığınsalar bile geçen yüzyıldaki Hitler, Mussolini'nin benzeri devlet liderlerini desteklediler. Bir zalimi, katili desteklediler. 3 Temmuz 2013 yılında bir günde 5 bin insan katleden biri Sisi. Bu coğrafyayı tebessümle, güler yüzle, makyajlı suratla köleleştiremeyecekler. Mursi'nin bugünkü şehadeti bunu gösterdi. Batı'nın iki yüzlülüğü. Avrupa Birliği'nden heyet gitmeden önce 9 genci idam etmişlerdi. Hani Avrupa Birliği idama karşı olduğunu söylüyor. Diğer ülkeleri sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat bu hainler, diktatörler, lider bozuntuları demokrasi arkasına sığınıp İslam Dünyasını köleleştirmek niyetindeler. İki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler. Mahkeme salonunda ölmüş olabilir. İlaçları verilmediği için. Dünyanın özgürlüğü için şehit olanlardan biridir.'


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