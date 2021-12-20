Dünya Arap koalisyonu Husilere ait bomba yüklü İHA etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Arap koalisyonu: Husilere ait bomba yüklü İHA etkisiz hale getirildi

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirildi.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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Haber Merkezi AA
Arap koalisyonu: Husilere ait bomba yüklü İHA etkisiz hale getirildi
Yemen'den Suudi Arabistan'daki havalimanına gönderilen bomba yüklü İHA imha edildi

Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin sivilleri hedef almak için Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Uluslararası Sana Havalimanından Kral Abdullah Havalimanına gönderilen bomba yüklü İHA'nın etkisiz hale ifade edilen açıklamada, Sana'da Husilere ait bazı İHA faaliyet alanları ile silah depolarının da imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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