Dünya Arnavutlukta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
AVRUPA

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. Yeni deprem nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları kısa süreliğine durduruldu.

Haber Merkezi AA
Arnavutluk'ta meydana gelen yeni deprem, arama-kurtarma çalışmalarının bir süreliğine durdurulmasına neden oldu.
Arnavutluk'ta meydana gelen yeni deprem, arama-kurtarma çalışmalarının bir süreliğine durdurulmasına neden oldu.

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı: Enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor
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Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı: Enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

Arama-kurtarma çalışmaları bir süreliğine durdu

  • Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8’i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk'taki peş peşe gelen depremler: Türk depremzedeler Ankara'ya getirildi
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Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç’ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

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