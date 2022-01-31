Dünya Atinada Made in Turkey krizi Yunan parlamentosundadağıtılan maskeler Türkiyede üretilmiş
AVRUPA

Atina’da ‘Made in Turkey’ krizi: Yunan parlamentosundadağıtılan maskeler Türkiye'de üretilmiş

Yunan parlamentosunda vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı. Komünist Partisi milletvekili Liana Kanelli, “Kötü değil ancak Türkiye’den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor” dedi. Meclis Başkanı Tasulas ise bir Alman firmasından aldıkları maskelerin Türkiye’de üretildiğini geç fark ettiklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Atina’da ‘Made in Turkey’ krizi: Yunan parlamentosundadağıtılan maskeler Türkiyede üretilmiş ​
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Yunanistan’daki Türkiye karşıtı paranoyanın geldiği nokta Kovid-19 salgınında da kendini gösteriyor. Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu.

Liana Kanelli
Liana Kanelli

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Meclis’te bize dağıttığınız maskeler Türkiye’den. ‘Made in Turkey’ yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye’den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor.” ifadesini kullandı.

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye’de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

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