Dünya Avro Bölgesinde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1e çıkarak rekor kırdı
AVRUPA

Avro Bölgesi’nde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi. Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avro Bölgesi’nde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1e çıkarak rekor kırdı
Arşiv.

AB'de de temmuz ayında yüzde 9,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 10,1 oldu. Böylece, AB'de enflasyon çift haneye çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3, AB'de ise yüzde 3,2 olarak ölçülmüştü.

Ağustos ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,95 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 2,25 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,62 ile hizmetler ve yüzde 1,33 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon çift haneye ulaştı

Enflasyon, ağustos ayında Estonya'da yüzde 25,2, Letonya'da 21,4, Litvanya'da 21,1, Macaristan’da 18,6, Çekya'da 17,1, Bulgaristan'da 15, Polonya'da 14,8, Hollanda’da 13,7, Slovakya’da 13,4, Romanya'da 13,3, Hırvatistan'da 12,6, Slovenya'da 11,5, Yunanistan'da 11,2, İspanya ve Belçika'da yüzde 10,5 oldu.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon çift haneye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da yüzde 9,1 ve Fransa'da yüzde 6,6 olarak ölçüldü.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor

Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı
DÜNYA
Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı
Saray kalıntıları bir bir çıkarıldı

Saray kalıntıları bir bir çıkarıldı

​Türkiye'de bulundu: Yöresel Krallığın Merkezi.
Ben döndüm o dönmedi

'Ben döndüm o dönmedi'

​Antalya'da ekipleri alarma geçiren ihbar.
Şanghay Zirvesi İş Birliği

​Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz.

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Dünyanın konuştuğu fotoğraf karesi rahatsız etti

Bilim insanları keşfetti: Daha önce böylesine hiç rastlanmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.