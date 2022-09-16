Avro Bölgesi’nde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırdı

AB'de de temmuz ayında yüzde 9,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 10,1 oldu. Böylece, AB'de enflasyon çift haneye çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3, AB'de ise yüzde 3,2 olarak ölçülmüştü.

Ağustos ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,95 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 2,25 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,62 ile hizmetler ve yüzde 1,33 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon çift haneye ulaştı

Enflasyon, ağustos ayında Estonya'da yüzde 25,2, Letonya'da 21,4, Litvanya'da 21,1, Macaristan’da 18,6, Çekya'da 17,1, Bulgaristan'da 15, Polonya'da 14,8, Hollanda’da 13,7, Slovakya’da 13,4, Romanya'da 13,3, Hırvatistan'da 12,6, Slovenya'da 11,5, Yunanistan'da 11,2, İspanya ve Belçika'da yüzde 10,5 oldu.

REKLAM

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon çift haneye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da yüzde 9,1 ve Fransa'da yüzde 6,6 olarak ölçüldü.

DÜNYA Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor