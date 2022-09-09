Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı

Enerji krizinin eşiğindeki Avrupa Birliği’nin hazırladığı “acil durum planı” üye ülkeleri birbirine düşürdü. 27 ülkenin katılması ile bugün müzakere edilecek “yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele amaçlı 5 maddelik plana”, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin ardından Polonya da itiraz etti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, planda “elektrik üretimi sağlayan firmalara yüksek vergiler getirilmesini” amaçlayan maddenin çözüm odaklı olmadığına işaret ederek, “Beklenmedik şekilde yüksek karlar elde eden şirketlere yönelik vergilendirmeyi reddetmiyoruz, ancak bundan önce yapılabilecek başka şeyler var” sözlerini sarf etti.

Ülke basınına demeç veren Morawiecki, söz konusu verginin hane halkına gelen elektrik faturası fiyatlarını düşürmesinin zaman alacağını belirterek, “İlerleyen günlerde yeniden düzenleme gerektirecek” dedi.

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Mateusz Morawieck

TÜM DEVLETLERE TEK POLİTİKA DAYATILAMAZ

Üye devletlerin hepsine tek bir planı dayatmanın doğru olmadığını belirten Başbakan, ““Tek Beden” politikasına herkesin riayet etmesinin kolay olduğunu iddia etmek yanlış, bu politika herkese uymaz. Üye devletler kendi özel çözümlerine sahip olmalıdır” ifadelerini kullandı. Daha önce Varşova yönetimi, Emisyon Ticareti Sisteminin (ETS) iki yıl süreyle askıya alınmasını talep etmişti. ETS ile Brüksel, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla üye devletlerin sera gazı salınımına sınır koymuş, ülkeleri ve sera gazı salınım hakkı satın almak zorunda bırakmıştı. 2021 yılında Avrupa’nın en fazla kömür tüketen 3 ülkesinden biri olan Polonya, gazı kesen Rusya’nın enerji ambargosuna karşı kömür tüketimini artırmak istiyor. Macaristan ve Çekya’nın başını çektiği diğer üye ülkeler ise, Rusya’dan doğalgaz ve petrol alım fiyatına bir tavan getirilmesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Olası bir tavan fiyatın, Moskova’nın tepkisini çekmesinden ve Rusya’nın her alanda baskısını artırmasından endişe duyuluyor.

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DÜNYA AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor