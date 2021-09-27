Dünya Avrupada doğal gaz fiyatlarında rekor artış
AVRUPA

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor artış

Avrupa'da krizin kapısı doğal gaz fiyatlarındaki artışla aralandı. Avrupa'daki enerji ve doğal gaz kıtlığı alarm verici boyutlara ulaşmak üzere. Depolama tesislerindeki stokların düşük seviyelerinde olduğu belirtilirken Avrupa gaz fiyatlarının geçen yıla oranla neredeyse %500 arttığı biliniyor.

Haber Merkezi Diğer
Avrupada doğal gaz fiyatlarında rekor artış
​Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında rekor artış.

Avrupa'da krizin kapısı doğal gaz fiyatlarındaki artışla aralandı. Avrupa'daki enerji ve doğalgaz kıtlığı alarm verici boyutlara ulaşmak üzere. Avrupa'da pandemi sonrası toparlanmaya yarayacak kadar stok olmadığı belirtiliyor. Rusya gibi ihracatçılar daha fazla doğal gazı evde tutmak için hareket ediyor.

YÜZDE 500 ARTIŞ

Avrupa depolama tesislerinde stoklar düşük seviyelerinde. Avrupa gaz fiyatlarının geçen yıla oranla neredeyse %500 arttığı biliniyor.

AVRUPA'YA YETECEK GAZ YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın enerji güvenliği kıdemli danışmanı Amos Hochstein 20 Eylül'de Bloomberg Televizyonu'na verdiği demeçte, "Kış gerçekten soğuksa, endişem Avrupa'nın bazı bölgelerinde ısınmak için yeterli gaza sahip olmayacağımızdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki doğal gaz fiyatları için yeni rekorlar kapıda
EKONOMİ
Avrupa'daki doğal gaz fiyatları için yeni rekorlar kapıda
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