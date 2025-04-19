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Avustralya kıyılarına vuran dev dalgalar 5 kişiyi hayattan kopardı

Avustralya kıyılarına vuran dev dalgalar 5 kişiyi hayattan kopardı

17:5119/04/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avustralya kıyılarına vuran dalgalar nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan dev dalgalar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Yetkililer, bugün Yeni Güney Galler eyaletinin güneyinde bir erkeğin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Dün ise Victoria eyaletine bağlı San Remo bölgesinde bir grup insanın denize sürüklendiği bildirildi.

Kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor

Olayda bir kadın boğularak yaşamını yitirirken, bir erkek kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin, kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

Victoria Başbakanı Jacinta Allan, yaşananları ‘Paskalya haftası için korkunç bir başlangıç' olarak nitelendirdi.
Victoria Başbakanı Jacinta Allan

Yerel meteoroloji uzmanları, doğu eyaletlerinde etkili olan dalgalar nedeniyle bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.




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