Dünya Aliyevden Haluk Bayraktara Karabağ Nişanı
ASYA

Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da işgalci Ermenistan güçlerine karşı elde edilen zaferde önemli bir rolü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a "Karabağ Nişanı" takdim etti.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Haluk Bayraktara Karabağ Nişanı takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Haluk Bayraktar - İlham Aliyev

BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile ödüllendirildi.

"Karabağ Nişanı almaktan onur duydum"

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Karabağ’ın kalbi Şuşa’yı dünya gözü ile görmek nasip oldu. Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı’nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda aldım. Onur duydum" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar da almıştı

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’a da 1 Nisan’da gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile takdim edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı
OYNAT 00:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da işgalci Ermenistan güçlerine karşı elde edilen zaferde önemli bir rolü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' takdim etti.

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