Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. İki lider imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "En kısa sürede Şuşa’da bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmî törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke millî marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. İki lider imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.