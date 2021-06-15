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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. İki lider imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "En kısa sürede Şuşa’da bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşada başkonsolosluk açacağız
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmî törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke millî marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
GÜNDEM
Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

Erdoğan ve Aliyev'den Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ziyaret
GÜNDEM
Erdoğan ve Aliyev'den Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ziyaret

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı
OYNAT 00:59
İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunduğu Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli bölgesinde buluştu.

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.


Şuşa'ya tarihi ziyaret
GÜNDEM
Şuşa'ya tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
OYNAT 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Şuşa'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak iş birliklerinden bahsetti.

Türkiye'nin, Şuşa'da başkonsolosluk açacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak, kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız.' dedi.


"Şuşa Beyannamesi" imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. İki lider imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
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