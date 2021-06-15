Gündem Erdoğan ve Aliyevden Karabağın sembol şehri Şuşaya ziyaret
POLİTİKA

Erdoğan ve Aliyev'den Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ziyaret

NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ’ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa’yı gezdi.

Haber Merkezi AA
Erdoğan ve Aliyevden Karabağın sembol şehri Şuşaya ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da buluştu.

Erdoğan ve Aliyev, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ’ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa’yı gezdi.

Karabağ'ın inşası için anlaşma

Aliyev ve Erdoğan’ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ’ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Anlaşma kapsamında işgalden kurtarılan tüm bölgelerin yeni yerleşimler dahil altyapılarının yeniden imar edilmesi öngörülüyor. Bu çalışmalarda Türk şirketler de faaliyet yürütecek.

Anlaşma ile Azerbaycan şirketleri ile Türk şirketler arasında görevlendirmeler de belirlenmiş olacak. Nahcivan üzerinden Türkiye ile Azerbaycan’ı bağlaması planlanan Zafer Yolu ve tren yolu hattına ilişkin projelerin de iki liderin görüşmesinde ele alınması bekleniyor.

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