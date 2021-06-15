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POLİTİKA

Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacak "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Aliyev, "Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bu beyanname ilişkilerimizi üst düzeye çıkarıyor. Beyanname askeri anlamda ve savunma sanayisinde karşılıklı yardımı içeriyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak. Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın bir daha böyle felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. Savunma sanayiinde Azerbaycan üretim merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan ve Aliyev Karabağda Şuşa Beyannamesini imzaladı
Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da, "Şuşa Beyannamesi"ni imzalandı.

NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ’ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa’yı gezmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra düzenlenen törenle iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Azerbaycan halkı adına Erdoğan'ı Şuşa'da selamlıyorum. Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bu beyanname ilişkilerimizi üst düzeye çıkarıyor. Beyanname askeri anlamda ve savunma sanayisinde karşılıklı yardımı içeriyor.

"Türk halkının desteği güç verdi"

Şuşa'da verilen mesajlar tüm dünyada ses getirecek. Şuşa'da dalgalana bayraklar bizim birliğimizi gösteriyor. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Türk halkının desteği bize güç verdi.

"Türkiye'nin desteğini unutmayacağız"

Karabağ Muharebesi'ne başlanan günden bugüne Erdoğan Azerbaycan'a net ve açık destek ilan etti. Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız. En tehlikeli bombaların düştüğü yerlere Türk basın mensupları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün farklı bir heyecanının içindeyiz. 44 günlük mücadelenin ardından Karabağ zulümden kurtuldu. Daha önce verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş bulunuyoruz. Kadim şehirde buluştuk.

"Karabağ havalimanlarına da kavuşacak"

(Ermenistan'ın yıktığı yerleri göstererek) Arkamızdaki manzara Ermenilerin mezalimlerinin göstergesi. Karabağ'ı yeniden ayağı kaldıracak çalışmaları takip ediyoruz. Bölge en kısa zamanda inşallah havalimanlarına da kavuşacak.

"Karabağ öz kimliğine kavuşacak"

TOKİ ile birlikte atmayı planladığımız adımlar var. Bölge üzerinde etkisi olan herkesi Azerbaycan'ın zaferini görmeye ve geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak. Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın bir daha böyle felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız.

"Ermenistan fırsatı iyi kullanmalı"

Herkes barış ve iş birliğini teşvik etmeli. Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan dayanışma elini tutma fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyorum.

  • Yüksek düzeyli stratejik iş birliği toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de yapacağız. Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolar hedefine ulaştırma yolunda adım adım ilerliyoruz. Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun.

Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Savunma sanayiinde Azerbaycan üretim merkezi olacak. Sadece Türkiye'de değil gerekirse SOCAR ile TPAO'nun üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini ele aldık.

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı
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İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunduğu Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli bölgesinde buluştu.

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
OYNAT 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Şuşa'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak iş birliklerinden bahsetti.

Türkiye'nin, Şuşa'da başkonsolosluk açacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak, kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız.' dedi.
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