Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFESTte Burası birliğimizin göstergesi
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST'te: Burası birliğimizin göstergesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı. Aliyev yaptığı konuşmada "Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. TEKNOFEST, bizim birliğimizin göstergesidir. Biz ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye taşıyoruz. Erdoğan ile aramızdaki arkadaşlık halklarımıza örnek olmalı." ifadelerini kullandı.


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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFESTte: Burası birliğimizin göstergesi
Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı.

İşte Aliyev'in konuşmasından önemli satır başları:

Aliyev Bayraktar ailesine teşekkür ederek "Bayraktar ailesi dünyada meşhur bir ailedir. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur."

"Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur."

'ARKADAŞLIĞIMIZ HALKLARIMIZA ÖRNEK OLMALI'

"Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. TEKNOFEST, bizim birliğimizin göstergesidir."

"Bayraktar İHA'ların önemini dünyada artık bilmeyen kalmadı. Biz ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye taşıyoruz. Erdoğan ile aramızdaki arkadaşlık halklarımıza örnek olmalı."

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