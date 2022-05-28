Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST'te: Burası birliğimizin göstergesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı.

İşte Aliyev'in konuşmasından önemli satır başları:

Aliyev Bayraktar ailesine teşekkür ederek "Bayraktar ailesi dünyada meşhur bir ailedir. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur."

"Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur."

'ARKADAŞLIĞIMIZ HALKLARIMIZA ÖRNEK OLMALI'

"Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. TEKNOFEST, bizim birliğimizin göstergesidir."

"Bayraktar İHA'ların önemini dünyada artık bilmeyen kalmadı. Biz ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye taşıyoruz. Erdoğan ile aramızdaki arkadaşlık halklarımıza örnek olmalı."

REKLAM

Ayrıntılar geliyor...

DÜNYA Selçuk Bayraktar: Aşk olsun Azerbaycan aşk olsun Türkiye

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Azerbaycan'da dünyaya net mesaj: Bölgemizde yeni bir sayfa açıyoruz



