Azerbaycan'da eski mahkum üçü polis dört kişiyi öldürdü

Azerbaycan

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'ye bağlı Şüvelan kasabasında, daha önce birçok kez hüküm giyen ve hakkında arama kararı bulunan Rövşen Allahverdiyev'ın (38), kendisini gözaltına almak isteyen polislere silahla karşı koyduğu bildirildi.