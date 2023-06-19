BAE ve Katar karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açıyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, bugün karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açma kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama, BAE Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada, bugün itibarıyla BAE'nin Doha Büyükelçiliği'ni, Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ile Dubai Konsolosluğu'nu yeniden açma kararı aldığı kaydedildi.
Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.