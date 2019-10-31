Dünya Bağdadinin yerini CIAe bildiren muhbire 25 milyon dolar verilebilir
AMERİKA

Bağdadi'nin yerini CIA'e bildiren muhbire 25 milyon dolar verilebilir

DEAŞ'ın elebaşı olan Bağdadi’nin hafta sonu Suriye’de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona en yakın bir ismin CIA'e verdiği öne sürüldü. Bağdadi'nin başına konulan 25 milyon dolar parar ödül bu muhbirin olabilir.

Haber Merkezi Diğer
DEAŞ elebaşı Bağdadi
DEAŞ elebaşı Bağdadi

ABD merkezli Washington Post’un haberine göre, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu ‘üst düzey’ bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı.

ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
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ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor.

OPERASYONDAN ÖNCE BÖLGEDEN ÇIKARTILDI ÖDÜL ONUN OLABİLİR

  • Bağdadi’nin güvendiği ‘köstebeğin’, öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi ABD istihbaratına bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib’de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi’nin İdlib’de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD’li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi’nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.

İNTİKAM İÇİN YAPTI

Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi’ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü YPG’nin liderliğindeki SDG’ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü CIA’nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi’nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.

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