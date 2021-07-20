Bağdat’ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Kutsal topraklarda Arafat vakfesi heyecanı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları vakfe için tekbirler eşliğinde Arafat Dağı'na çıktı. Arafat Vakfesi heyecanıyla eller semaya kalktı, dualar edildi. Hacı adayları bu durağın ardından Müzdelife'ye geçecek. Sonrasında da şeytan taşlama gerçekleştirilecek.