Dünya Bağdatta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
ORTADOĞU

Bağdat’ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Haber Merkezi AA
Bağdat’ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama.

Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

AA

Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.

AA

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.

Bayram alışverişine bomba: 33 kişi öldü
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Bayram alışverişine bomba: 33 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
OYNAT 00:36
Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında pazarın kalabalık olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.


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