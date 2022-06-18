Bakan Soylu Tel Abyad'da: Suriyelilerin gönüllü ve güvenli dönüşleri için böyle bir çalışma yapıyoruz

Bakan Soylu, insanların güvenilir bir şekilde hayatını devam ettirdiği, hayatın olağan akışının normalleştiği Tel Abyad'da olduklarını söyledi.

Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki biriket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini belirten Soylu, proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden birinde olduklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 1200 dönümlük bir arazi burası. Gerek sanayisi olan gerek 10 bin konutluk birinci etap bu bölge ve yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor birinci etapta. Burada birkaç etap daha üst üste yine bu bölgede gerçekleştirmiş olacak. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız 13 bölgede 240 bin konut yapılabileceğini kamuoyuyla Türkiye'mizle paylaşmıştı. Konut yapılacak alanlara arkadaşlarımız daha önce geldiler. Konut nerede yapılacak, nasıl donatı gerçekleştirilecek, sanayisi nasıl olacak, tarımı nasıl daha verimli hale getirilebilecek bütün bunlarla ilgili çalışmaları hem yerinde görebilmek hem de tekrar değerlendirebilmek için buradayız.

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Buradan bir kez daha ülkemizde milletimize misafirlerimiz olan Suriyeli kardeşlerimize de bilgi açısından ifade etmek istiyorum. Gerek Zeytindalı Harekatı gerek Fırat Kalkanı gerek Barış Pınarı Harekatı, bu harekat bölgelerinde, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin altını çizerek söylüyorum, gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattıkve inşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar bir vesileyle sona erecektir."

"Çok yakın zamanda çok güzel yol alacağız"

Cerablus'ta insani yardım yapan kuruluşların, belirledikleri alanda bin konut yapımına başlayarak bir adım attığını ifade eden Bakan Soylu, "Bir taraftan bizim planladığımız uluslararası insani yardım ama bir taraftan da bunu görüp katkı koymak isteyen insani yardımlarla birlikte inşallah çok yakın zamanda çok güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

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Şanlıurfa Valiliğine, AFAD'a, ilgili tüm kurumlara, Tel Abyad İlçe Meclisi'ne teşekkür eden Soylu, herkesin bu konuda kolaylaştırıcı bir adım attığını söyledi.

Konutlar 60-80-100 metrekare olacak

Evlerin 60-80 ve 100 metrekare olacağını, ailelerin büyüklüğüne göre gerçekleşeceğini, Türkiye'den Suriye'ye dönenlere burada belli bir süre kaldıktan sonra sahiplenilme imkanının verileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Suriye'deki iç savaştan ve karmaşıklıktan dolayı milyonlarca insanın yerinden edildiği, milyonlarca insanın topraklarını terk etmek zorunda kaldığı, yarım milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiği bu drama yine ülkemiz olarak, yine uluslararası insani yardım kuruluşları olarak Batı seyrede seyrede bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Özellikle buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Uluslararası insani yardım kuruluşları derken buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir. Biz planlamasını ve koordinasyonunu yapıyoruz.

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"Batı'dan yine her zaman olduğu gibi ses çıkmadı"





Özellikle Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin bu bölgeye, tekrar altını çizerek söylüyorum, gönüllü olması esastır, güvenli ve onurlu şekilde buraya gelmelerini temin etmeye çalışan bir adım atılmaktadır. İnşallah dünyadaki bu krize, herkesin seyrettiği, Türkiye'nin de özellikle dostlarıyla beraber sahip çıkmak için çaba sarf ettiği bu krize de böyle bir çözüm bulabilme konusunda attığımız adım konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, talimatları, ısrarı ki Birleşmiş Milletler dahil G20 toplantılarında bunları dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün dünyaya söyledi ama maalesef Batı'dan yine her zaman olduğu gibi ses çıkmadı. Allah gayret gösterenlerden, emek sarf edenlerden razı olsun."

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