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TUNCELİ

Tunceli’de 'Eren Abluka-7' operasyonunda sığınak imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren Abluka-7' operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak, içindeki silah ve mühimmatlarla imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonunda sığınak imha edildi
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Tunceli'de Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen ‘Eren Abluka-7’ operasyonları sürüyor.

Ovacık, Hozat ve Çemişgezek kırsalındaki hava destekli operasyonlarda, Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin barındığı bölgelere, karadan da askerler katıldı. Bölgede devam eden harekatta teröristlerin kullandığı bir sığınak bulundu.

Sığınaktaki aramada, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 29 AK-47 Kalaşnikof fişeği, 1 el dürbünü, 1 şemsiye, 1 battaniye ve çok sayıda yaşamsal malzeme bulunurak, imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sığınağın terör örgütleri tarafından yakın tarihlerde kullanıldığı öğrenildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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