Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna’da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Saray Bosna'da bir kez daha bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün temaslarımıza Bisera ile yaptığımız verimli görüşme ile başladık. Görüşmemizde Saray Bosna ile ilgili ilişkilerimizi değerlendirdik. Bosna Hersek ile yakın bağlarımız var bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını kutluyoruz.

Siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel olmak üzere her alanda işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Ticaret hacmimizin bu yıl 1 milyar doları geçmesini bekliyoruz, kendimize yeni hedefler koymamız gerekiyor. Çok önemli kurumlarımızla Bosna Hersek'e destek vermeye devam edeceğiz.

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Memnuniyetler söylemek isterim ki bakanlıklarımız arasında yakın bir işbirliği var, az önce imzaladığımız anlaşma ile bu ilişkimizi daha da ileri götürüyoruz.

Bugün bölgesel ve küresel konular ile yakın coğrafyamızdaki gelişmelerin Bosna Hersek'e etkilerini konuştuk. 5 balkan ülkesini kapsayan bu ziyaret bölgesel istikrara verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bosna Hersek de burada kilit bir roldedir.

Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN 3'LÜ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uygun zamanda Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan 3'lü zirvesini gerçekleştirmek amacındadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceğiz. Bosna Hersek'in NATO ve AB yönelimlerini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyorum."

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