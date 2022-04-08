Bakteri bulaşan Kinder firmasına ait pizzalardan ilk ölüm gerçekleşti: İki kişi hayatını kaybetti

Fransa’da E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Buitoni markasına ait Fraich’Up pizzaları tükettiği için 48’i çocuk 2’si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının teyit edildiği belirtildi.
Çocukların yaşlarının 1-17 arasında, yetişkinlerin ise 90 yaş üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, bakteri bulaşan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada, kuruma bu pizzaların tüketilmesiyle ilişkili olarak gönderilen diğer hastalık vakalarının E.coli bakteriyle bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.
Paris Kamu Savcılığının kamu sağlığı birimi tarafından 22 Mart’ta olayla ilgili “adam öldürme”, “aldatma” ve “başkalarının hayatını tehlikeye atma” suçlamalarıyla soruşturma açtığı öğrenildi.
Pizza üretim hattında kurtçuklar
Fransa’da Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich’Up pizzalar mart ortalarında E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.
Fabrikanın eski bir çalışanının medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.
Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada Caudry’de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.
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Tüm dünya günlerdir Kinder çikolatalarından bulaşan bakteri skandalını konuşuyor.
Ferrero'dan yapılan açıklamaya göre, bakteri, çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde tespit edildi..
Bunun üzerine içinde bakteri bulunan filtre kaldırıldı. O sırada fabrikada bulunan malzemeler ile çikolata ürünlerinin tedariki de durduruldu..
Ancak İtalya merkezli çikolata üreticisi, Avrupa'nın 8 ayrı ülkesinde çok sayıda insanın Belçika'da üretilen ürünleri yedikten sonra nasıl salmonella enfeksiyonuna yakalandığı sorusuna yanıt veremedi..
Şirket, konunun hala soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.
Ferrero; İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede, salmonella şüphesi içeren ürünleri geri çağırdı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Değerlendirme Kurumu'na (ECDC) göre, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan toplam 134 kişiye salmonella bakterisi bulaştığına ilişkin başvuru yapıldı..
Arlon'da 15 Ocak'ta saptanan bakteriye ilişkin ilk başvuru, 7 Ocak'ta İngiltere'de yapılmıştı..
İngiltere'de salmonella bağlantısı nedeniyle piyasadan toplanan Kinder Surprise çikolatalarına yenileri eklendi. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) kontrolleri artırdı..
Ajansa göre, gıda şirketleri rutin otomatik kontroller kapsamında numune incelemesi yapmak zorunda. Ferrero, 15 Aralık'ta böyle bir iç kontrol sırasında salmonella bakterisini buldu ancak FAVV'a bu konuda bilgi vermedi.
Ferrero Sözcüsü, VTM kanalına yaptığı açıklamada,\"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı\" dedi..
KİNDER'DEKİ BAKTERİ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?<br>Şu ana kadar İngiltere'de 63, Fransa'da 20, İrlanda'da 10, Almanya'da 4, İsveç'te 4, Hollanda'da 2, Norveç ve Lüksemburg'da 1'er ve Belçika'da 26 olası enfeksiyon tespit edildi..
Kinder'in Salmonella şüphesiyle raflardan topladığı ürünler şunlar:<br><br>Kinder Surprise (bütün paketler)
Kinder Schokobons
Kinder Schokobons White
Kinder Happy Moments
Kinder Mix Advent Calendar
Kinder Mix Peluche
Kinder Surprise Maxi
Kinder skandalında yeni gelişme: Toplatılan ürünler bir bir ifşa edildi
Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıktı. Peki hangi Kinder ürünleri toplatıldı? Kinder ürünlerindeki bakteri hangi ülkelerde görüldü? Kinderi'in toplattığı ürünler hangileri? İşte detaylar....
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Avrupa ve Türkiye’de satılan ve içinde sürpriz oyuncaklar barındıran yumurta şeklindeki Kinder çikolatalar, son günlerde Avrupa’da son derece kritik bir incelemeye tabi tutulmuş Kinder tarafından üretilen ‘Kinder Surprise’ çikolatalarından çıktığından şüphelenilen ‘Salmonella’ bakterisi nedeniyle gerçekleşen 125 zehirlenme vakasının incelendiği açıklanmıştı.
Söz konusu inceleme sonlanana kadar Avrupa’da pek çok ülkede Kinder çikolataların toplatılmasına karar verildi. Gıda güvenliği yetkilileri, zehirlenme vakalarının Belçika’daki çikolata üreticisi Ferrero’nun bir fabrikasına işaret ettiğini açıkladı. Vakaların şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve İsveç’te görüldüğü belirtildi.<br>
Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.
Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi.<br>
Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı.
Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti.
Ferrero grubu da önceki gün Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.
Şimdi ise Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.
Listeria bakterisi nedir?<br>Listeriozis, Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyondur ve Birleşik Devletler’de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 1600 kişi enfekte olmakta ve bunların 260’ı ölmektedir.
Listeria bakterisi nasıl bulaşır?<br>Listeria monocytogenes sıklıkla toprak ve suda bulunur. Hayvanlar hastalanmadan bakteriyi taşıyabilir ancak bu hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünleri gibi gıdalar kontamine olabilir. Enfeksiyon insanlara kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle bulaşır. Anneleri hamilelik esnasında kontamine gıdalar tüketmişse bebekler Listeriozisli doğabilir. Nadiren yeni doğanlarda hastane orjinli bulaşma bildirilmiştir. Yiyeceklerle bulaşan birçok mikrop vardır. Bunlardan Listeria gibi bazıları öldürücü olabilir.
Listeria bakterisinin insanlardaki belirtileri?<br><br>Listeriozisli kişide genellikle ateş ve kas ağrıları, bazen de öncesinde ishal veya gastrointestinal semptomlar görülür. Teşhis konmuş hemen her hastada bakteri sindirim sistemi kanalına yayılır. Belirtiler enfekte olan kişiye göre değişiklik gösterir.
Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı
Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle geri çağrılmasının ardından, Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.
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İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
Geri çağırmanın, \"salmonella salgınıyla olası bağlantısı\" nedeniyle olduğu ifade edildi.<br><br>
Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.<br><br>
FSA yetkilisi Tina Potter, \"Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz.\" dedi.<br><br>
Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.<br><br>
İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.<br><br>
İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.<br><br>
SALMONELLA NEDİR NASIL BULAŞIR?<br><br>Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.<br><br>
İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.