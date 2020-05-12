Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mMVA5c1J2X
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mMVA5c1J2X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020