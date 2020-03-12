Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/XAhr0AD4tF
Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/XAhr0AD4tF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2020