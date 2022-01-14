Dünya Avustralyalı dalgıç görüntüledi Hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma inanılmaz
ASYA

Avustralyalı dalgıç görüntüledi: Hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma inanılmaz

Nadir görülen bir tür olan battaniye ahtapotu Avustralya'da kameralara yakalandı. Dalgıç Jacinta Shackleton elde ettiği görüntüleri paylaşarak "Bugün inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. " notunu düştü.

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Haber Merkezi DHA
Battaniye ahtapotu nerelerde görülür? Battaniye ahtapotu nedir?
Avustralyalı dalgıç görüntüledi.

Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan Büyük Set Resifi’nde nadir görülen battaniye ahtapotu, dalgıç Jacinta Shackleton’ın kamerasına yansıdı.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Shackleton, “Bugün dalışta inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. En son 2002’de görülmüştü” dedi.

"HAYATIMDA BİR KEZ TECRÜBE EDEBİLECEĞİM BİR OLAY"

Shackleton, nadir görülen bu ahtapota rastladığı için çok minnettar olduğunu ve şanslı hissettiğini ifade ettiği paylaşımında, “Nadir Battaniye Ahtapotu. Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapotuyla karşılaşmamdan birkaç görüntü paylaşıyorum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma, çok minnettarım” ifadelerine yer verdi.


BATTANİYE AHTAPOTU NEDİR?


Tremoktopus, subtropikal ve tropikal denizlerde orta sularda ortaya çıkan dört tür içeren pelajik sefalopod cinsidir. Genellikle battaniye ahtapotu olarak bilinirler ve yetişkin dişilerin sırt ve sırt yanı kollarını bağlayan uzun, şeffaf ağlardan ötürü bu adı almışlardır. Diğer kollar çok daha kısadır. Dişilerin boylarının 2 metreye kadar ulaşabildiği ifade edilmektedir.

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