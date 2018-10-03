Hayat 4 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi
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4 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi

Türkiye en nadir görülen kuş türlerinden birisi olan Çizgili Kumkuşu 4 yıl aradan sonra bu kez Manyas Kuş Gölünde doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Türkiye'de yaşayan 485 kuş türünden 445 tanesinin belgelendi.
Türkiye'de yaşayan 485 kuş türünden 445 tanesinin belgelendi.

Çizgili Kumkuşu tropik fırtınanın etkisi ile Manyas Kuş Gölü'nden görüntülendi. Türkiye’deki 8. kaydı olan kuşun Ege’de beklenen tropik fırtınanın etkileri ile bölgede görülmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

En son Konya'da görüldü

Türkiye’de nadir görülen türler listesinde ilk sıralarda olan ve en son 4 yıl önce Konya’da görülen Çizgili Kumkuşu bu kez Balıkesir Manyas Kuş Cenneti Milli Parkında kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kaydedildi. Trakuş.org üzerinden haberin duyulması ile bölgeye gelen fotoğrafçılar da bu nadir türü görebilmek için büyük çaba sarf ettiler.

  • Bataklık ve su taşkınlarının ortadan kaldırılması ile yaşam alanları kısıtlanan kıyı kuşları özellikle ülkemizi göç dönemlerinde yoğun bir şekilde yüz binlercesi tarafından kullanılıyor. Yüzlerce kilometrelik yolculuklarında seçici davranan bu kuşlar belirli alanlarda mola vererek birkaç günlük bu molada hızlıca beslenerek enerji depolar ve böylece kışı geçirecekleri alanlara doğru yollarına devam ederler.

Fakat artan nüfus ve yapılaşma ile birlikte genişleyen şehirler bataklık ve sulak alanları da yok olmanın eşiğine getirerek özellikle kıyı kuşlarının bu süreçte hayati ihtiyaç duydukları alanları yok etmektedir. Tüydeş konuyla yaptığı açıklamada "Ne yazık ki bizim gereksiz ve ‘kurutulmalı’ olarak gördüğümüz bataklıklar, su taşkın sahaları ve çamur alanları bu tür kuşlar için hayati öneme sahip. Göç yolları üzerinde ülkemizde bu şekilde durabildikleri alan sayısı iki elin parmaklarını geçmez desek yeridir. Maalesef tarım ve şehirleşmede yanlışlarımız bu yönde çok fazla. Bir kez daha düşünmemiz lazım. Tüm bunlara rağmen böyle nadir bir türün bölgemiz kaydını almak benim için büyük mutluluk kaynağı oldu’’ dedi.

485 kuş türünden 445 tanesi belgelendi

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Yaşam Alanları Amerika ve Rusya’nın en kuzey bölgeleri olan Çizgili Kumkuşu sonbaharda ise Avusturalya ve Yenizellanda kıyılarına kışı geçirmek üzere yerleşiyor. Ancak toplu göç eden kıyı kuşları içerisinde bazen yönlerini şaşırarak ülkemizde de görülebiliyorlar. Türkiye’nin kuş türlerini gözlemleyerek ve fotoğraflayarak kayıt altına alan ve tüm bunları gönüllülük esasıyla yapan Trakuş.org üyeleri bu zamana kadar ülkemizde yaşayan 485 kuş türünden 445 tanesinin belgelenmesini sağladı.

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