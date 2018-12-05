Dünya Belçikada hükümet krizi
AVRUPA

Belçika'da hükümet krizi

Belçika'da hükümet krizi

Belçika'da koalisyon ortaklarından N-VA, BM Göçmen Paktı'nın imzalanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

AA
Belçika hükümet binası
Belçika hükümet binası

Belçika'daki federal hükümetin koalisyon ortakları arasında yer alan Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nın imzalanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

  • BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferans, Belçika'da hükümet krizine yol açtı. Başbakan Charles Michel, koalisyon ortaklarının onayını almak için Göçmen Paktı'nı Federal Parlamentoya götürdü.

Ancak, hükümetin en büyük ortağı aşırı sağcı N-VA, söz konusu paktın imzalanmasına karşı olduğunu ve imzalanması halinde "hükümetten çekilebileceğini" bildirdi. Bunun üzerine N-VA'yı hedef alan Michel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Her kim hükümetin çökmesine yol açarsa sorumsuz davranmış olur." dedi.

BM Göçmen Paktı'nın imzalanması yönündeki kararın Federal Parlamentodan oy çokluğu ile geçmesi beklenirken, N-VA'nın oylama sonrası nasıl bir adım atacağı hükümetin devamında belirleyici olacak.

Sarı yelekler Belçika’da
DÜNYA
Sarı yelekler Belçika’da

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.