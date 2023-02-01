Belçika'da sağlık çalışanları şartlarının iyileşmesi için gösteri düzenledi

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Belçika'da sağlık çalışanları şartlarının iyileşmesi için gösteri yapıyor
Sağlık çalışanları, elverişsiz çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Brüksel'de gösteri düzenledi. Salı günü saat 10.30 itibariyle farklı şehirlerden binlerce kişi Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanarak Güney Tren İstasyonu'na doğru yürüdü.
Yeşil, kırmızı ve mavi giysili sağlık çalışanları, iş yükünün ağırlığını, düşük maaşları ve personel eksikliği nedeniyle elverişsiz çalışma koşullarını eleştiren sloganlar atıp pankartlar taşıdılar.
Eyleme hastane çalışanlarının yanı sıra evde bakım hizmeti verenler, huzurevi çalışanları ve bebek bakıcıları da katıldı. Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarına ve hayat pahalılığına yapılan zamlara karşı maaşlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle periyodik olarak protesto gösterileri düzenlemekte ve greve gitmektedir.