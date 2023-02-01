Belçika'da sağlık çalışanları şartlarının iyileşmesi için gösteri düzenledi

Avrupa Komisyonu (AP) maliyet, kolaylık ve güvenlik nedenleriyle vize başvurusu sürecini dijitalleştirmeyi hedefliyor. AP milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. Vize başvuru sahipleri, ziyaret etmek istedikleri Schengen ülkesinden bağımsız olarak tek bir AB platformu üzerinden vize ücretini ödeyebilecek, vize başvurusunu çevrim içi yapacak. Schengen vize ücreti ne kadar? Schengen vizesi nasıl alınır, hangi evraklar isteniyor?