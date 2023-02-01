AP’nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5’e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor. Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP’nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor. AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.

Schengen vizesi

Schengen vize başvurularının dijitalleşmesi raporunda neler var?

Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor. Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.

Schengen vizesi

Dijital Schengen vizesi başvuru nasıl, nereden yapılacak?

Vize başvuru sahipleri, ziyaret etmek istedikleri Schengen ülkesinden bağımsız olarak tek bir AB platformu üzerinden vize ücretini ödeyebilecek, vize başvurusunu çevrim içi yapacak.

Başvuru sahibi birden fazla ülkeye gitmek istediğinde platform otomatik olarak hangi ülkenin başvuruyu inceleyeceğini belirleyecek. Kabul edilmesi halinde de vizelerini pasaport üzerindeki etiketler yerine dijital ortamda alacak ve ihtiyaç halinde oluşturdukları hesap üzerinden tekrar uzatabilecek.

Turizm amaçlı olarak 6 aylık dönem için en fazla 90 günlüğüne verilen Schengen vizesi 22 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra İzlanda, Norveç, Lihteştayn ve İsviçre'de kullanılıyor. AB üyesi oldukları halde İrlanda, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kıbrıs, Schengen bölgesinde yer almıyor.

Schengen vizesi başvuru

Schengen vizesi nasıl alınır?

Schengen Vizesi şartları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Konsolosluk yetkilileri evrak tesliminden sonra görüşme talep edebilmektedir. Görüşmede seyahat amacınız, seyahatte kaç gün kalacağınız, turistik bir geziyse nereleri görmek istediğiniz, neden o ülkeden vize istediğiniz gibi sorular sorulabilir… Görüşme sırasında Schengen Vize başvurusu için gereken evraklar eksiksiz olmalıdır. Eğer herhangi bir sorun yok ise bu görüşme prosedür olarak gerçekleşen bir görüşmedir. Dil problemi yaşayanlar için görüşmelerde Konsolosluktaki görevlinin yanında bir de Türk tercüman yer almaktadır… Vize Başvuru Merkezi gibi seçeceğiniz bir danışmanlık merkezi sizlere evraklar, izlenecek süreç hakkında detaylı olarak bilgi verir.

Schengen vizesi ücreti

Schengen Vizesi ücreti 2023

18 yaş altındakilere harç bedeli indirimli olarak uygulanırken, 12 yaşın altındakilerden ise harç bedeli alınmamaktadır. Yıllara göre güncellenen Schengen Vizesi ücreti 2023 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı.

Schengen Vizesi kime verilir?

Tek, çift veya çok girişli olarak 3’e ayrılan Schengen Vizeleri sanatçı, sporcu ya da sık seyahat edenler için çoklu olarak verilebilir.

Schengen Vizesi hangi ülkede kullanılıyor?

Schengen vizesi talep eden 26 ülkede dolaşımı serbest kılmaya yardımcı olmaktadır. 26 ülke arasında bulunan ülkeler arasında; Danimarka, Estonya, İsviçre, Almanya, Yunanistan, Finlandiya, Litvanya, Fransa, Belçika, İspanya, Lihtenştayn, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya, İzlanda, Norveç, İtalya, Slovenya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İsveç sayılabilir. Bunlar arasında İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda Avrupa Birliği üyesi değildir.



