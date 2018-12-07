Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Belçika vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması istendi ve hususi olarak Champ-Elysees ve Arc de Triomphe gibi turistik alanlara gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Belçikalılara Paris merkezine arabayla gitmemeleri, araçlarını da sokaklar yerine kapalı park yerlerine bırakmaları uyarısında bulunuldu.

OYNAT 02:26 Paris'te fitillenen ateş Avrupa'yı yakacak Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler Avrupa'nın diğer kentlerine de sıçradı. Kamu alanlarını, tarihi eserleri tahrip eden ve mağazaları yağmalayan göstericiler, akıllara 2013 yılında ağaç bahanesi ile ortaya çıkan gezi olaylarını hatırlattı.

Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

FOTOĞRAF 7 Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor. Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı. Henin-Beaumont'ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı. Birçok kentteki liselerde de blokaj eylemi yapıldı. Öğrenciler, pazartesi günü ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmişti. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtilmişti. Fransa'da 32 lise öğrencisi gözaltına alındı Fransa'da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.

Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafeterya ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

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"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.