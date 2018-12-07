Dünya Belçikadan Fransaya seyahat uyarısı
AVRUPA

Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı

Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, "sarı yelekliler"in Fransa'da yarın düzenleyeceği gösteriler nedeniyle vatandaşlarına ülkeye seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

AA
Fransa'daki gösterilerde şiddet eylemleri yaşanıyor.
Fransa'daki gösterilerde şiddet eylemleri yaşanıyor.

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Belçika vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması istendi ve hususi olarak Champ-Elysees ve Arc de Triomphe gibi turistik alanlara gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Belçikalılara Paris merkezine arabayla gitmemeleri, araçlarını da sokaklar yerine kapalı park yerlerine bırakmaları uyarısında bulunuldu.

Paris'te fitillenen ateş Avrupa'yı yakacak
OYNAT 02:26
Paris'te fitillenen ateş Avrupa'yı yakacak
Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler Avrupa'nın diğer kentlerine de sıçradı. Kamu alanlarını, tarihi eserleri tahrip eden ve mağazaları yağmalayan göstericiler, akıllara 2013 yılında ağaç bahanesi ile ortaya çıkan gezi olaylarını hatırlattı.
YORUM YAP

Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Fransa'da 32 lise öğrencisi gözaltına alındı
FOTOĞRAF 7
Title
Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.
Title
Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Title
Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı.
Title
Henin-Beaumont'ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.
Title
Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı.
Title
Birçok kentteki liselerde de blokaj eylemi yapıldı.
Title
Öğrenciler, pazartesi günü ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmişti. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtilmişti.
Fransa'da 32 lise öğrencisi gözaltına alındı
Fransa'da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.
YORUM YAP

Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafeterya ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

REKLAM

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

Fransa durulmuyor: Şimdi de ambulans şoförleri eylemde
OYNAT 00:45
Fransa durulmuyor: Şimdi de ambulans şoförleri eylemde
Fransa'da eylemler büyüyerek devam ediyor. Sarı yeleklilerin ardından ambulans şoförleri de protestolara başladı.
YORUM YAP


/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.