Dünya Belçikanın ilk kadın başbakanı Sophie Wilmes olacak
AVRUPA

Belçika'nın ilk kadın başbakanı Sophie Wilmes olacak

Belçika Başbakanı Charles Michel AB Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından görevini Bütçeden Sorumlu Bakan Sophie Wilmes'e devredeceğini açıkladı. 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Haber Merkezi AA
Sophie Wilmes
Sophie Wilmes

Belçika Başbakanı Charles Michel'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından, ülkeyi ilk kez bir kadın başbakan yönetecek.

İlk kadın başbakan olacak

Michel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Belçika Kralı Philippe'nin atamasının ardından görevi mevcut hükümetin bütçeden sorumlu bakanı Sophie Wilmes'a devredeceğini açıkladı. Siyasete 2000'li yıllarda atılan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Aylardır hükümet kurulamadı

AB Konseyi başkanlığına seçilen ve 1 Aralık'ta görevi Donald Tusk'tan devralacak olan Michel, geçen sene aşırı sağcı Flamanların (N-VA) hükümetten çekilmesinin ardından kurulan geçici hükümetin başbakanlığını yapıyordu. Seçimlerin mayısta yapıldığı Belçika'da henüz hükümet kurulamadı.

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