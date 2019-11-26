Dünya Beşik gibi sallanan Arnavutlukta tsunami uyarısı yapıldı Ülke 64 ve 63 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı
AVRUPA

Beşik gibi sallanan Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı: Ülke 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk'ta yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak DHA
Arnavutluk'ta deprem
Arnavutluk'ta deprem

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yayınlandı.

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE ETKİLİ HİSSEDİLDİ

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

DHA
Arnavutluk'ta deprem

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.

9 DAKİKA SONRA YİNE DEPREM OLDU

  • 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor.
  • Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.
Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
  • Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.
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