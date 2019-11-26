Beşik gibi sallanan Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı: Ülke 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yayınlandı.
SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE ETKİLİ HİSSEDİLDİ
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.
9 DAKİKA SONRA YİNE DEPREM OLDU
- 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor.
- Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.
Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
- Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.