Beşik gibi sallanan Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı: Ülke 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk'ta yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Haber Merkezi 26 Kasım 2019, 09:17 Son Güncelleme: 26 Kasım 2019, 09:24 AA Yeni Şafak DHA