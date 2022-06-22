Biden Afganistan'a yardım talimatı verdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki deprem felaketi nedeniyle oldukça üzgün olduklarını ifade etti.

Biden'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Sullivan, "Biden, bölge halkına yardım için ABD'nin yardım seçeneklerinin değerlendirilmesi hususunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara talimat verdi." bilgisini paylaştı.

Deprem 1000 kişinin ölümüne yol açtı

Sullivan, yaşanan felaketin ardından Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

5,9 büyüklüğündeki deprem 1000 kişinin ölümüne yol açtı

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirmişti.