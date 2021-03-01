Binanın 12’nci katından düşen küçük kızı kurye kurtardı.

O fotoğrafın hikayesi yürekleri dağlıyor: Samir bebek yaşasaydı şimdi 30 yaşında olacaktı

Hocalı'da katledilen her canın olduğu gibi, 'Samir bebek' fotoğrafının ardında da büyük bir dram var. Hocalı'da bebek Samir'i annesinden bir mermi ayırıyor. Ermeni işgalcilerinin silahından çıkan bir kurşun, hem annesini hem de Samir'i yaralıyor. Amca İlham Gulayev, Samir'i kaptığı gibi koşuyor ve o anlar yabancı bir gazeteci tarafından hiç unutulmamak üzere tarihe kazınıyor. Gulayev, verdiği röportajla o anları anlatırken göz yaşlarını tutamıyor. Gulayev, 'Samir'i kurtarabilseydik bugün 30 yaşında olacaktı' diyor.