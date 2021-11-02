Dünya BM geçtiğimiz yıl görevi başında öldürülen gazeteci sayısını açıkladı Çoğu yolsuzluk ve insan hakları ihlali araştırması yapıyordu
AVRUPA

BM geçtiğimiz yıl görevi başında öldürülen gazeteci sayısını açıkladı: Çoğu yolsuzluk ve insan hakları ihlali araştırması yapıyordu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü" dolayısıyla yayımladığı video mesajda geçtiğimiz yıl görevi başında öldürülen gazetecilerin sayısına yer verildi. Guterres, mesajında son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti.

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Haber Merkezi AA
BM geçtiğimiz yıl görevi başında öldürülen gazeteci sayısını açıkladı: Çoğu yolsuzluk ve insan hakları ihlali araştırması yapıyordu
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü"nde yayımladığı video mesajında, "Yanlışları araştıran ve doğruları söyleyen gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür olamaz." dedi.

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  • Geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü söyleyen Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti.

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'Her 10 suçtan 9'u cezasız kalıyor'

Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.

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