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Dünya BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Çin kavgası İki ülkenin temsilcisi de oldukça sert ifadeler kullandı
AVRUPA

BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Çin kavgası: İki ülkenin temsilcisi de oldukça sert ifadeler kullandı

ABD yönetimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun" ifadelerini kullanırken, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün de, "Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin koronavirüs ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM Güvenlik Konseyinin Kovid-19 salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum, ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu.

"Hepinize yazıklar olsun"

  • ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Çin ve Rusya dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun." dedi.

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"Doğru olanı yapacağız"

Craft, salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ''Biz, popüler olmasa, kabul görmese de doğru olanı yapacağız.'' diye konuştu.

"ABD çatışma ve bölünme yaratıyor"

Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün ise ABD'yi ''siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmak"la suçladı.

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"Virüslesle başa çıkamamak ABD'nin kendi hatası"

Cang, şunları kaydetti:

  • ''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek. Dünyada en gelişmiş tıbbı teknolojilere sahipken neden en fazla vaka ve en fazla ölüm ABD'de. Başkalarını suçlamadan önce belki de ABD'li siyasetçiler bu sorulara dürüstçe cevap vermeli. Birileri sorumlu tutulacaksa onlar da birkaç ABD'li siyasetçi. ABD şu anda uluslararası toplumun karşında duruyor ve tamamen yalnız. Artık uyanın.''

"Dünya, felaketlere aynı kargaşayla yaklaşırsa en kötüsününnüm yaşanacağından korkuyorum"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salgının küresel hazırlık, işbirliği ve dayanışma olmadığı için kontrolden çıktığını belirterek, "Dünya iklim değişikliği başta olmak üzere daha büyük felaketlere aynı ayrılık ve kargaşayla yaklaşırsa en kötüsünün yaşanacağından korkuyorum." dedi.

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