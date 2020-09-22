Trump: BM koronavirüs eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısındaki konuşmasının konu başlıklarını paylaştı.

Trump'ın koronavirüs sebebiyle çoğunlukla Çin'e yükleneceği konuşmasında, ABD Başkanı Çin'i BM'ye şikayet edecek.

BM, ÇİN'İ SORUMLU TUTMALI

Trump'ın kamuoyuyla paylaşılan konuşma metninde "Çin hükümeti ve Çin tarafından kontrol edilen Dünya Sağlık Örgütü, yanlış bir şekilde insandan insana bulaşma kanıtı olmadığını ilan etti. Daha sonra ise semptomları olmayan insanların hastalığı yaymayacağına dair yanlış bilgi yaydılar... Birleşmiş Milletler Çin'i eylemlerinden sorumlu tutmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

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UÇUŞLARI DURDURMADILAR

Konuşmasında koronavirüsten yine "Çin virüsü" şeklinde bahsedecek olan Trump, 188 ülkenin görünmez bir düşmana karşı mücadele verdiğini ve uluslararası uçuşlarını durdurmayan Çin'e karşı tepki gösterilmesi gerektiğini ifade edecek.