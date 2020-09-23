ABD’de koronavirüsten bilançosu: Ölenlerin sayısı 205 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 205 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 101 bin 51 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 348 bin 560 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Dünyada da bilanço ağırlaşıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 7887 bin 504’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 402 bin 708’e ulaştı.

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