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Koronavirüs ABDde koronavirüsten bilançosu Ölenlerin sayısı 205 bini geçti
DÜNYA

ABD’de koronavirüs bilançosu: ABD'de ölü ve hasta sayısı

ABD’de koronavirüsten bilançosu: Ölenlerin sayısı 205 bini geçti

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 571’e yükseldi. Ülkede, 4 milyon 348 bin 560 kişinin ise iyileştiği ifade edildi. Dünya genelinde ise 975 bin 541 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 205 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 101 bin 51 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 348 bin 560 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Dünyada da bilanço ağırlaşıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 7887 bin 504’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 402 bin 708’e ulaştı.


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Esnaf yolda 13 bin lira buldu: Sahibine teslim edildi

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