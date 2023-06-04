BM plastik kirliliğini bitirmek istiyor: Uluslararası anlaşmanın taslağı kasım ayına kadar hazırlanacak

Fransa Dışişleri ve Ekolojik Dönüşüm Bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamada, bu haftaki müzakerelerden çıkan sonuçlara değinildi.

Açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmaya varılması için 3 müzakere faslının daha düzenleneceği ve bunların Kenya, Kanada ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.