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Ekonomi

BM'den 'tahıl koridoru' uyarısı: Akış yavaşladı gıda enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ofisinden yapılan açıklamada Rusya’nın talepleri nedeniyle Ukrayna tahılının dünyaya çıkışını sağlayan koridorda akışın yavaşladığı, bunun da gıda enflasyonu üzerinde olumsuz etkisi olabileceği belirtildi.

08:24 . 3/06/2023 Cumartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, “Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasında özellikle nisan ve mayıs aylarında gözlemlenen sürekli yavaşlamadan endişe duyuyoruz” dedi.


Rusya yavaşlatıyor

Mayıs ayında, nisan ayındakinin yarısı kadar, sadece 33 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiği vurgulandı. Tahıl Koridoru anlaşmasının kapsamında olan Yuzhny/Pivdennyi limanından ise sadece üç geminin çıkış yaptığı bildirildi.


Dujarric, RUSYA’nın kendi gübre ihracatına sınırlamaların kaldırılmadığı sürece söz konusu limana ihracat kısıtlaması istediğini belirtti.

Tahıl koridorundaki yavaşlamaya bir neden olarak da İstanbul’da tahıl gemilerini kontrol eden ekip sayısının üçten ikiye indirilmesi ve günde en fazla üç geminin denetlenebilmesi gösterildi.




#Tahıl koridoru
#Birleşmiş Milletler
#Rusya
#Gemi
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