BM'den 'tahıl koridoru' uyarısı: Akış yavaşladı gıda enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, “Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasında özellikle nisan ve mayıs aylarında gözlemlenen sürekli yavaşlamadan endişe duyuyoruz” dedi.
Mayıs ayında, nisan ayındakinin yarısı kadar, sadece 33 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiği vurgulandı. Tahıl Koridoru anlaşmasının kapsamında olan Yuzhny/Pivdennyi limanından ise sadece üç geminin çıkış yaptığı bildirildi.
Tahıl koridorundaki yavaşlamaya bir neden olarak da İstanbul’da tahıl gemilerini kontrol eden ekip sayısının üçten ikiye indirilmesi ve günde en fazla üç geminin denetlenebilmesi gösterildi.